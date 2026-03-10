Raquel López Merchán presenta este jueves ‘La magia del verano’ en la Casa de la Mujer de Salamanca
Se trata de la primera novela de ficción homenajeando sus recuerdos, sueños y, por supuesto, la magia
Raquel López Merchán presenta este jueves, 12 de marzo, ‘La magia del verano’, una obra en la que se narra la vida mágica que tiene una librería, un pequeño homenaje a los sueños, la magia y los recuerdos transportándose al misterio de la magia en sí y más en uno de los lugares donde la ficción siempre agradará a la realidad.
Esta presentación está incluida en la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad y es la primera novela de ficción. Antes de esto, ya escribió ‘Revictimizadas: migrantes y víctimas de violencia de género’, una obra basada en su tesis doctoral, y por supuesto ‘Me amaré mejor’, una serie de artículos a modo de relatos periodísticos.
De este modo, se persigue el objetivo de que la Escuela Municipal de Igualdad sensibilice en materia de igualdad haciendo hincapié en la violencia de género a través de actividades educativas, formativas y lúdicas.
Por otro lado, se quiere concienciar a la ciudadanía sobre el retroceso social que provoca las desigualdades de género, recogidas en el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca.
La entrada será libre hasta completar aforo y la presentación comenzará a las 20:00 horas.
También te puede interesar
Lo último