El número de comunidades de vecinos afectadas por el presunto administrador de fincas C.G.G., actualmente en paradero desconocido, ha aumentado de forma considerable en los últimos días.

Si en un primer momento se tenía constancia de la existencia de al menos cinco comunidades perjudicadas por un supuesto desfalco, a fecha de esta publicación supera ya las diez.

Tal y como ha podido confirmar este periódico, no se descarta que el número continúe creciendo conforme se revisan cuentas y se cruzan movimientos bancarios.

El caso, que ha ido tomando cuerpo durante estos días, ya ha llegado a manos de la Justicia.

No en vano, al menos una de las comunidades ha interpuesto una demanda contra C.G.G. por estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Paralelamente, al menos otras siete comunidades estarían ultimando la presentación de acciones legales de cara a las próximas horas.

Mientras esta trama sigue sumando afectados a su lista, el supuesto administrador continúa en paradero desconocido desde el pasado mes de enero.

Según ha podido saber este medio, su entorno familiar se ha desvinculado de la situación y no ha ofrecido declaraciones públicas.

Además, la web de C.G.G en la que figuraban todos los datos de contacto e información relativa al negocio ha sido eliminada, dando error en el caso de que se quiera acceder a ella; tampoco responde a las llamadas pese a que Salamanca24horas ha intentado ponerse en contacto con él en varias ocasiones.

La investigación continúa abierta y las comunidades afectadas siguen revisando documentación y movimientos contables con el objetivo de cuantificar el alcance real de la trama.