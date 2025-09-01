El Rastro se traslada a la zona del cementerio durante los domingos de septiembre
El mercadillo se instalará en la avenida Carmen Martín Gaite mientras La Aldehuela acoge las atracciones de feria
El popular Rastro de Salamanca, que cada domingo reúne a miles de visitantes en la Aldehuela de los Guzmanes, cambiará de escenario de manera temporal durante septiembre. Debido a la presencia de las atracciones de feria en su emplazamiento habitual, el mercadillo se trasladará a la zona del cementerio, donde se desarrollará los domingos 7, 14, 21 y 28 de septiembre.
La nueva ubicación comprenderá la avenida Carmen Martín Gaite y los ensanches viales cercanos al camposanto, espacios en los que se han habilitado áreas específicas para todos los vendedores. La medida es provisional y el Rastro regresará a la Aldehuela el primer fin de semana de octubre, una vez desmontadas las instalaciones de feria.
La Policía Local, junto a los servicios municipales, trabaja en la señalización y ordenación de los puestos. Cada comerciante deberá ocupar el espacio asignado según el número de licencia correspondiente, garantizando así una distribución clara y organizada.
El Ayuntamiento subraya que este traslado busca compatibilizar el desarrollo de las fiestas con la continuidad del tradicional mercadillo dominical, muy arraigado en la vida social y comercial de Salamanca.
