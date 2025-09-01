El Rastro se traslada a la zona del cementerio durante los domingos de septiembre

El popular Rastro de Salamanca, que cada domingo reúne a miles de visitantes en la Aldehuela de los Guzmanes, cambiará de escenario de manera temporal durante septiembre. Debido a la presencia de las atracciones de feria en su emplazamiento habitual, el mercadillo se trasladará a la zona del cementerio, donde se desarrollará los domingos 7, 14, 21 y 28 de septiembre.

La nueva ubicación comprenderá la avenida Carmen Martín Gaite y los ensanches viales cercanos al camposanto, espacios en los que se han habilitado áreas específicas para todos los vendedores. La medida es provisional y el Rastro regresará a la Aldehuela el primer fin de semana de octubre, una vez desmontadas las instalaciones de feria.

La Policía Local, junto a los servicios municipales, trabaja en la señalización y ordenación de los puestos. Cada comerciante deberá ocupar el espacio asignado según el número de licencia correspondiente, garantizando así una distribución clara y organizada.

El Ayuntamiento subraya que este traslado busca compatibilizar el desarrollo de las fiestas con la continuidad del tradicional mercadillo dominical, muy arraigado en la vida social y comercial de Salamanca.