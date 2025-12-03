Raúl de Tapia y la Asociación Ciudadanos por Defensa del Patrimonio, son galardonados con el premio Chova Piquirroja

El biólogo y director de la Fundación Tormes-EB, Raúl de Tapia y la Asociación Ciudadanos por Defensa del Patrimonio han sido los galardonados con el premio Chova Piquirroja en su segunda edición. El galardón, que reconoce la difusión de la cultura y la defensa del patrimonio salmantino, se entregará el domingo 7 de diciembre a las 19.00 horas en la iglesia de Santo Tomás Cantuariense.

Es la comunidad anglicana en Salamanca la que entrega estos premios que hacen referencia en su nombre a la chova piquirroja del convento de Las Claras que dio la pista a Miguel Ángel Martín Mas y Charo García para investigar la heráldica de su techumbre y relacionarla con la historia de la reina Berenguela.

En esta segunda edición, los premios reconocen la trayectoria de Raúl de Tapia que ha publicado recientemente su libro ‘Un árbol de compañía’, trabajo llevado a cabo a dúo con la escritora Clara Obligado, y que en su labor divulgativa suele relacionar la naturaleza y el arte, habiendo invitado así a revisar y reinterpretar, por ejemplo, la decoración vegetal y animal de las catedrales de Salamanca.

Premios Chova Piquirroja

También reconocen el compromiso con el patrimonio de Salamanca de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Salamanca que, además, cumple veinticinco años de incesante actividad y compromiso dedicados a la protección del patrimonio histórico y monumental.

Este 2025 los premios cumplen su segunda edición. Cabe recordar que el primer galardón otorgado fue para los investigadores Charo García de Arriba y Miguel Ángel Martín Mas por su labor dedicada a desentrañar el significado de la decoración heráldica de la techumbre de la iglesia del convento de Santa Clara de Salamanca. Una techumbre que incluye la chova piquirroja, relacionada con Tomas de Canterbury, santo bajo cuya advocación se encuentra precisamente el templo en el que se entregarán los galardones y protector de la dinastía Plantagenet, de la que descendía por vía materna la reina Berenguela la Grande. Dicha monarca fue tenente de Salamanca y la hacedora de que León y Castilla tuvieran un mismo rey, su hijo Fernando III, desde 1230, lo que acabó con las desavenencias entre ambos reinos y facilitó la conquista cristiana de casi la totalidad de Al-Ándalus.

Los premios serán entregados por el obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Carlos López Lozano, y recogidos por Isabel Muñoz Sánchez, presidenta de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, y el propio Raúl de Tapia, quien a continuación ofrecerá una breve charla dedicada a la chova piquirroja como especie animal y como ave emblemática de la ciudad inglesa de Canterbury y, ahora también, de Salamanca.