Reabierto el camino de las Aguas tras concluir los trabajos de renovación de redes de abastecimiento de agua

El Ayuntamiento de Salamanca reabre al tráfico el camino de las Aguas tras la finalización de los trabajos de renovación de redes de abastecimiento de agua en el tramo comprendido entre las calles Jorge Ibor y Villaviciosa cumpliendo así con la planificación establecida para no interferir en la mayor circulación de vehículos durante las próximas Ferias y Fiestas de la ciudad. Tras la finalización de las citadas obras, la línea 8 del autobús urbano también recupera su itinerario habitual y todas las paradas.

Hay que recordar que el Consistorio salmantino renovará durante este año un total de 11.544 metros de tuberías en 69 calles de 10 barrios de la ciudad (Blanco, Centro, Chamberí, Chinchibarra, El Rollo, Garrido, La Vega, Pizarrales, Prosperidad y Vidal), con una inversión total de casi 3,7 millones de euros, con el objetivo de prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que presta a los ciudadanos.