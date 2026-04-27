La Junta recupera las ayudas 'Pasaporte de vuelta' para los emigrantes castellanos y leoneses

La Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León ha anunciado este lunes que se reabre un nuevo programa de ayudas 'Pasaporte de vuelta' dirigidos a los ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León, residentes en el extranjero o en otras comunidades autónomas con el fin de facilitar el retorno a la Comunidad durante este año.

Según el extracto de la Orden publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación, es decir desde este martes 28 de abril.

El importe total de la convocatoria es de 520.000 euros con la siguiente distribución: 250.000 euros para la línea I (ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León residentes en el extranjero) y 270.000 euros para la línea II (ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León residentes en otras comunidades o ciudades autónomas españolas).

Según figura en la Orden, el crédito sobrante en una de las líneas de ayudas podrá destinarse a incrementar la cuantía máxima de la otra línea de ayudas, sin necesidad de modificar la presente convocatoria.

'Pasaporte de vuelta' es un programa que lleva en pie desde el año 2015 con el objetivo de ayudar y facilitar el retorno a los emigrantes castellanos y leoneses que están en el exterior.

Las Las ayudas establecidas tienen dos modalidades: