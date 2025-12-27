Reactivadas con 7,5 millones las ayudas para reforzar la salud laboral en los centros de trabajo de Castilla y León

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha puesto en marcha un ambicioso paquete de subvenciones dotado con 7,5 millones de euros destinado a transformar los centros de trabajo de la Comunidad en entornos más seguros y saludables. Esta iniciativa, que comenzará su andadura la próxima semana con la convocatoria oficial de las ayudas, se articula a través de cuatro líneas estratégicas diseñadas para apoyar al tejido empresarial en la prevención de riesgos y la promoción de la salud. Con este despliegue de recursos, la Junta de Castilla y León busca no solo reducir la siniestralidad laboral, sino también potenciar la calidad de vida de los trabajadores y mejorar la productividad general de las empresas mediante la modernización de equipos, la adecuación de espacios y el fomento del bienestar físico y mental.

Una de las partidas más significativas es la destinada a la retirada segura y sustitución de amianto, que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros. Esta línea financiará el 85 % de los costes de eliminación de este material peligroso y el 50 % de la instalación de nuevas cubiertas transitables, con una cuantía máxima de 30.000 euros por beneficiario. El objetivo es eliminar el riesgo de enfermedades respiratorias y procesos cancerígenos asociados a las fibras de amianto, así como prevenir caídas en altura. El plazo para solicitar esta ayuda específica se abrirá el próximo 14 de enero y permanecerá vigente hasta el 13 de febrero.

Por otro lado, la Consejería ha reservado 2 millones de euros para la renovación de equipos de trabajo y otros 2 millones para la mejora de las infraestructuras físicas. En el primer caso, se subvencionará con hasta el 85 % la adquisición de maquinaria moderna y mobiliario ergonómico, como mesas o sillas que minimicen los riesgos laborales. En cuanto a las infraestructuras, las ayudas cubrirán reformas en suelos, rampas, iluminación, vestuarios y adaptaciones para trabajadores con discapacidad, con un límite de 30.000 euros por centro de trabajo. Para ambas líneas, junto con la de bienestar laboral, el periodo de solicitud comenzará el 28 de enero y finalizará el 27 de febrero.

Finalmente, el programa incluye una partida de 500.000 euros dedicada exclusivamente al bienestar laboral y la promoción de estilos de vida saludables. A través de esta línea, las empresas podrán financiar servicios de fisioterapia, psicología, nutrición y actividades deportivas, además de la creación de espacios cardioseguros mediante la instalación de desfibriladores y la correspondiente formación para su uso. Todas estas convocatorias se tramitarán mediante un régimen de concesión directa, siguiendo el orden de entrada de las solicitudes hasta agotar el presupuesto disponible, lo que agilizará la llegada de los fondos a las empresas de Castilla y León.