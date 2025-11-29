Realidad virtual, toro mecánico y hinchables animan el Encuentro Juvenil de Salamanca

Más de 800 participantes de 12 entidades juveniles y grupos scout de la ciudad se han dado cita este sábado en el IV Encuentro de Asociaciones Juveniles de Salamanca, una jornada destinada a la diversión, la cooperación y la formación en valores.

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, visitó a los asistentes durante la actividad, que concluyó con animación y sesión de DJ..

Como novedad en esta cuarta edición, se han organizado actividades específicas según los grupos de edad. Para los jóvenes más mayores, se incluyeron propuestas como realidad virtual, simuladores, toro mecánico, máquinas arcade y futbolín, mientras que los más pequeños disfrutaron de hinchables, casetas de feria y un wipeout.

Entre las entidades participantes se encuentran AJ Prodesi, AJ Alfar, AJ Fátima, Santiago Uno, Junior y varios grupos scout.