Realizan pintadas racistas en la sede del PSOE de Salamanca

Lamentable suceso con el que ha amanecido la sede del Partido Socialista en Salamanca, y es que una de las paredes del propio lugar ha aparecido con dos escritos racistas: "A dentro todos los moros y negros".

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el incidente habría ocurrido durante la mañana de este miércoles, 15 de abril, o durante la madrugada del martes, un hecho que no han dudado en denunciar abiertamente en sus redes sociales.

No es la primera vez que esto ocurre en la sede del capital del Tormes, cuando en 2019 o 2020 también realizaron otro tipo de pintadas desconociéndose la identidad de los implicados en el suceso.

David Serrada, secretario general del PSOE Salamanca, ha indicado en 'X' que "los fascistas que han hecho esto no representan a nadie en una provincia abierta y respetuosa. Ellos quieren una España en la que sobra todo el mundo, nosotros queremos una España para todos y para todas".