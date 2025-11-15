Realizan pruebas de glucemia gratuitas en la plaza de Los Bandos durante este fin de semana para visibilizar la diabetes

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabates y, en su honor, el Ayuntamiento de Salamanca ha llevado a cabo durante sus días previos toda una programación con la que visibilizarla. Desde una marcha por las calles charras el pasado sábado, como múltiples conferencias han protagonizado tales jornadas.

Ahora fin, este fin de semana, esta conmemoración llega a su fin con un evento también cargado de significado. Tanto el sábado como el domingo, 15 y 16 de noviembre respectivamente, la plaza de Los Bandos acoge una carpa informativa.

Pero en ella no solo se informa a los salmantinos sobre la diabetes, sino que también todo el que quiera puede realizarse una prueba gratuita de glucemia. Este carpa estará colocada durante todo el fin de semana, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas el sábado y de 11:00 a 14:00 horas el domingo.

Según los datos, casi una de cada siete personas en España convive hoy con la diabetes.