La receta electrónica concertada de Muface estará operativa a partir del 7 de abril en Castilla y León, según informa la Agencia Europa Press.

Las 68.680 personas mutualistas que se beneficiarán, podrán retirar sus medicamentos en las farmacias comunitariasa a partir de este día sin necesidad de talonario y recetas en papel y sin desplazamientos para tramitar sus visados.

La receta electrónica del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem) es "un ejemplo de colaboración público-privada" y garantiza la "plena interoperabilidad" para todas las comunidades y ciudades autónomas donde se implanta. Con Castilla y León serán en total 17 los territorios en los que la receta electrónica concertada estará activa en el primer trimestre de 2026, dando cobertura a 662.241 mutualistas.

Presentación de la receta electrónica de MUFACE en Castilla y León

Entre las principales ventajas de esta receta, según Muface, destaca la eliminación de carga burocrática, ya que el 65% de las farmacias están fuera de las capitales; en Casilla y León se cuenta con 1.852 puntos de atención farmacéutica que se encuentran mayoritariamente en zonas rurales y el 92% de los pacientes pueden acceder a su farmacia en el municipio en el que residen.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Nincanor Sen, ha destacado la importancia que tiene la incorporación de Castilla y León al sistema para todos los funcionarios que forman parte de Muface, indicando que "se evitarán muchos desplazamientos" a los usuarios y se establecerá "protocolos mucho más seguros".