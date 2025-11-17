La receta electrónica de MUFACE crea dudas entre los funcionarios

La implantación de la receta electrónica concertada de Muface, conocida como Sirem, avanza de nuevo por varias comunidades autónomas, aunque su despliegue está generando inquietud entre los mutualistas, especialmente entre los funcionarios de mayor edad y con menos habilidades digitales. Tras la crisis institucional que afectó a Muface en 2024, el proyecto quedó paralizado durante meses, pero fue reactivado en julio de 2025 con el objetivo de retomar la digitalización del mutualismo administrativo, segñun ha avanzado Redacción Médica.

El relanzamiento no ha estado exento de críticas. Usuarios como Javier Samaniego, en Galicia, o Luis Deleito, en Madrid, lamentan la falta de información clara sobre el funcionamiento del sistema y las dificultades que encuentran a la hora de utilizarlo. A estos problemas se suman situaciones en las que algunas farmacias aún no tienen Sirem plenamente operativo, obligando a recurrir a recetas tradicionales y generando confusión entre los beneficiarios. Ambos coinciden en que los funcionarios de mayor edad serán quienes encuentren más barreras para adaptarse a esta herramienta digital.

La implantación de Sirem ha sido progresiva desde su puesta en marcha en 2020, iniciándose en Cantabria y expandiéndose lentamente hasta su suspensión en 2024. En este nuevo impulso, el sistema ya se ha extendido a Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón y, recientemente, Madrid. El País Vasco se incorporará en las próximas semanas, mientras que Castilla y León, Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía prevén unirse en 2026.