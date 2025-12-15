La receta electrónica para los mutualistas militares y de la Guardia Civil de Salamanca ya tiene fecha

MUFACE ponía en funcionamiento hace unos años su receta electrónica a pesar de las dudas que se habían creado entre los mutualistas, que tras cinco años de uso de la misma aún no ha llegado a algunas regiones de España, por lo que ha sembrado ciertas especulaciones al respecto.

Por esto, ISFAS también se encuentra desarrollando lo que será su propio sistema SIREM, con funcionamientos similar al de MUFACE para así facilitar la receta electrónica a los mutualistas militares y guardias civiles de Salamanca y del resto de España, que alcanzaría los 500.000, según ha destacado Redacción Médica.

Cabe destacar que los mutualistas de Castilla y León de MUFACE no pueden utilizar de forma clara la receta electrónica a no ser que viajen a otra comunidad autónoma, algo que se intentaría solucionar con el sistema de ISFAS.

La fecha marcada en el calendario que ha podido conocer Redacción Médica ha sido la de los meses previos al verano de 2026 para que llegue al resto de territorios de España en los que aún no opera, convirtiéndose en lo que sería un gran logro para la sanidad privada que facilitaría el método de la receta a cientos de personas en Salamanca y miles en territorio español.

Ahora solo queda esperar a que MUFACE logre implantar la receta electrónica en Castilla y León, uno de los pocos lugares del mapa español donde no se pueden realizar este tipo de trámites por la vía digital.