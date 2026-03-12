Reclaman más prevención y detección precoz frente a la enfermedad renal crónica

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), Daniel Gallego, ha reclamado que la salud renal tenga un mayor peso en la agenda pública ante el avance de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), que en España afecta ya a alrededor del 15% de la población, incluyendo a personas que todavía no han sido diagnosticadas, según ha recogido Europa Press.

La advertencia se produce con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra este jueves 12 de marzo, cuando distintas organizaciones sanitarias han pedido reforzar la prevención, la detección precoz y la educación sanitaria para frenar el avance de esta enfermedad, tal y como ha recogido EP.

El presidente de la Sociedad Española de Nefrología, Emilio Sánchez, ha señalado que la enfermedad renal es una de las patologías más desconocidas entre la población, en parte porque sus síntomas son poco visibles en las primeras fases, lo que dificulta su diagnóstico temprano.

Los especialistas subrayan que detectar la enfermedad en etapas iniciales puede retrasar más de 20 años la necesidad de diálisis o trasplante, mediante pruebas sencillas de sangre y orina que permiten medir la función renal.

Además, recuerdan que esta patología, considerada una “epidemia silenciosa”, presenta una tasa de infradiagnóstico superior al 40% y está estrechamente relacionada con factores de riesgo como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, la hipertensión arterial o el tabaquismo, muchos de los cuales pueden prevenirse con hábitos de vida saludables, según EP.