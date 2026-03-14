Reclaman subir la compensación por kilometraje en funcionarios tras el encarecimiento de los carburantes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha reclamado a la Junta de Castilla y León subir el kilometraje de los 0’26 euros por kilómetro actuales a los 0’31 euros por kilómetro, siendo la anterior “completamente insuficiente en el presente contexto económico, marcado por el incremento del precio de los carburantes y por la inestabilidad internacional que está tensionando”.

Por otro lado, han pedido que haya compensaciones por gastos derivados del seguro de vehículos, donde “los procuradores de Cortes, que están recibiendo ayudas de 1.000 euros los que tienen dedicación exclusiva y 500 los que no la tienen”, por lo que consideran que el funcionariado debería recibir la misma compensación.

En especial han hecho hincapié en el sector de la sanidad y de la educación, donde diariamente muchos tienen que desplazarse hacia zonas rurales para así garantizar un correcto servicio público. Del mismo modo, han indicado que la compensación que se recibe en la actualidad no cubre gastos como el combustible, mantenimiento, desgaste, amortización o seguro.

Desde CSIF también han expuesto la necesidad urgente de realizar esta medida, ante la subida tan acuciada del combustible, además de no volver a esperar “otros 16 años” como la última vez que se subió la compensación.