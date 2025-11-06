Reclasificar a los técnicos superiores sanitarios, entre los objetivos de CSIF

Desde hace meses, los técnicos superiores sanitarios están en pie de guerra ante lo que consideran injusto, una promesa realizadas por el Ministerio de Sanidad y que han expuesto durante las movilizaciones realizadas el jueves y viernes, 30 y 31 de octubre, y el lunes y martes, 3 y 4 de noviembre: reclasificar los grupos, cobrar el dinero que se debe desde hace 18 años y, como no, llegar a un acuerdo para cambiar el grado superior por una carrera universitaria.

En el caso de lo primero, es por lo que luchará también CSIF, por conseguir la reclasificación adecuada y que, lo pactado hace 18 años, pueda llegar a cumplirse por el Gobierno de España.

Además, cabe destacar que "la recatalogación de los técnicos medios y técnicos superiores al grupo C1 y B es algo fundamental y CSIF en esta negociación no va a renunciar a plantearlo para poder intentar solventar esta situación que ya lleva más de 18 años bloqueada", ha señalado Hontangas, presidente de la organización en el sector Sanidad.

En la mesa de negociación a la que asistirá CSIF “contará con un bloque sobre condiciones laborales donde se abordará la reclasificación de estos profesionales sanitarios conforme a lo que establece el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público”.

Las reivindicaciones de los técnicos superiores sanitarios no acaban aquí, y es que lograr que se considere un grado universitario la formación profesional, con los estudios adecuados y el número de horas, realizando todos los trámites necesarios, consideran que es esencial para que aquellas personas que estudien en España puedan trabajar en el resto de Europa.