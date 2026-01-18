Recomendaciones de 112 Castilla y León para conducir con nieve

Salamanca, junto a otras provincias de Castila y León, ha visto varias veces durante este fin de semana cómo la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) establecía sobre ella el aviso amarillo por nevadas. Este mismo domingo, 18 de enero, incluido.

Es por esto que desde el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recuerdas algunas de las recomendaciones más importantes de cara a conducir con nieve, uno de los escenarios más complicados cuando el ambiente se tiñe de blanco.

En primer lugar, recuerdan evitar los viajes innecesarios y solo ponerse en carretera cuando no queda otro remedio. Asimismo, es importante mantenerse alerta respecto al estado de dichas carreteras. La DGT mantiene siempre operativo un mapa en el que puede consultarse.

Tampoco hay que olvidarse de llevar cadenas o ruedas de invierno, algo indispensable en estos días pero que conviene tener a mano durante toda la estación.

En estas circunstancias, también habría que verificar previamente que se cuenta con el depósito de gasolino lleno, así como se debe llevar el teléfono móvil con una buena cantidad de batería y tener consigo tanto ropa de abrigo como agua y comida. Siempre mejor prevenir.

Por eso mismo, con nieve hay que conducir extremando las precauciones. Conducir despacio, con suavidad y a una marcha reducida, no hacer cambios bruscos de dirección. En una zona de hielo, recuerda no pisar el freno: permite al vehículo cruzar por su propia inercia.

Y ante cualquier emergencias siempre, siempre, con nieve o sin ella: llama al 112.