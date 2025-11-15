Recomiendan extremar las precauciones en las compras online de cara al Black Friday y Navidad

Pronto llega la época del año en la que se encadenan más compras: Black Friday, Ciber Monday, Navidad, las rebajas... y cada vez es más frecuente que los consumidores elijan las tiendas online para realizar dichas compras. Es por esto que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) lanzará pronto la campaña #CompraCibersegura, pero adelanta ya las claves a tener en cuenta para no ponerse en riesgo.

En primer lugar, deberías desconfiar de los chollos imposibles. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Los precios tan bajos que resultan inusuales son a menudo un gancho utilizado por sitios fraudulentos para atraer a víctimas. Mantente alerta y verifica siempre la autenticidad de la promoción.

Por no hablar de compra solo en sitios oficiales: asegúrate de que la dirección web del comercio electrónico sea la correcta y oficial. Evita hacer clic en enlaces sospechosos, acostúmbrate a escribir la URL directamente en tu navegador y comprueba que la página tenga un certificado de seguridad (el candado cerrado junto a la dirección).

Para asegurar tus datos, no compartas nunca tus contraseñas (ninguna tienda legítima ni entidad bancaria te las solicitará por correo electrónico, SMS, teléfono o redes sociales) ni introduzcas datos bancarios en enlaces recibidos por SMS, correo o redes. El phishing es la principal herramienta de fraude, nunca hagas clic en enlaces que soliciten actualizar tus datos de pago, completar una compra o recibir un reembolso a través de mensajes de texto o correos electrónicos inesperados. Y accede siempre a tu cuenta a través de la web oficial del comercio.

También resultaría conveniente que busques opiniones o reseñas antes de comprar. Investiga tanto la reputación del vendedor, como revisa las opiniones de otros usuarios en plataformas independientes. Una falta de reseñas o, directamente, críticas muy negativas son una señal de advertencia.