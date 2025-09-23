Récord absoluto histórico de viajeros en el autobús urbano de Salamanca en el ‘Día sin coches’

El servicio de autobús urbano de Salamanca ha alcanzado un hito histórico. Este pasado lunes, durante el 'Día sin coches', se registró un récord absoluto de 65.529 viajeros, superando todas las cifras anteriores.

Este número representa un incremento de más del 18% en comparación con el mismo día del año pasado, cuando 55.473 personas utilizaron el servicio gratuito. La marca anterior del 'Día sin coches' se había establecido en 2016, con 64.994 usuarios.

Fuera de esta jornada especial, la cifra más alta de viajeros se alcanzó el 30 de abril de este año con 60.881 usuarios, superando la marca anterior del 13 de septiembre de 2024 (60.791 viajeros).

El Ayuntamiento de Salamanca destaca que el servicio de autobús ya había cerrado 2024 con un récord anual de 14.790.744 pasajeros, lo que supuso un aumento del 13,8% respecto al año anterior.