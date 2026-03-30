Novedades y récord de actividades gratuitas en el nuevo programa de la Escuela Municipal de Igualdad de Salamanca, presentado este lunes 30 de marzo por Miryam Rodríguez; se desarrollará entre los meses de abril y junio de este 2026.

En total serán 18 actividades formadas por ocho talleres, la continuación del aula 'Mujer y Ciencia Ciudadana' , dos conferencias, cuatro actividades culturales, una exposición y visitas guiadas.

Hay actividades que requieren de inscripción previa, y en este aspecto la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que en edicciones anteriores, las actividades más demandadas han sido las exposiciones de Clara Campoamor, que se llevó a cabo en la Torre de los Anaya "con gran éxito" y en torno a nueve mil visitas; también ha tenido mucho éxito 'Salamanca con voz de mujer', los talleres de autodefensa y las charlas-conferencias sobre salud mental que se realizan los viernes por la mañana. Para inscribirse pueden llamar directamente al número de teléfono de la Casa de la Mujer (923 18 75 44) o a través del QR de cada actividad o en la página web del Ayuntamiento.

Presentación de la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad | Andrea Mateos

La "principal novedad" de este trimestre, según la concejala, es el desarrollo de los talleres de autodefensa para mujeres, impulsados por las asociaciones vecinales de los barrios de la Prosperidad, Oeste, Vistahermosa y Los Alcaldes, para los que se requiere inscripción previa al contar con plazas limitadas. Otra de las novedades de este año es el Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana impulsado por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) y en colaboración con la Universidad de Salamanca, que ofrece nuevas sesiones mensuales a las 11 horas; el 17 de abril será sobre 'Envejecimiento saludable', el 22 de mayo sobre 'Pantallas, visión y salud digital'; y el 19 de junio sobre 'Economía'.

Entre las novedades figura también el encargo que el ayuntamiento le ha realizado a la Asociación de Salud Mental de Salamanca que han desarrollado ciclos de salud sobre la mujer y la salud mental con una "gran aceptación" por parte del público con seis sesiones quincenales que se llevarán a cabo entre las 18:30 y las 20:00 horas en la Casa de la Mujer. A mayores se complementará con otro ciclo sobre salud general y mujer, contando con la participación del nefrólogo Luis Armando en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca que hablará sobre la mujer y el riñón y cómo la alimentación puede marcar la diferencia; luego también la investigadora del IBSAL María Candelas Pérez hablará sobre cardiología y mujer. La asociación Alcer también estará presente con un encuentro renal que tendrá lugar el 29 de mayo, donde mujeres con esta enfermedad expondrán sus testimonios.

Habrá también un curso de primeros auxilios impartidos por Cruz Roja y 'Un espacio para nosotras' dirigido a mujeres migrantes de la ONG Taller de Solidaridad, donde se hablará de la importancia de la corresponsabilidad en el hogar o las relaciones de pareja saludables.

Presentación de la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad | Andrea Mateos

A mayores, se repetirán los talleres de yoga familiar para personas adultas con menores a cargo entre dos y once años; de asesoría individual sobre el manejo de smartphone; o ‘Teatro para la vida real. Ensaya, escucha y sé protagonista’. A mayores hay programado el espectáculo teatral 'La nevera tira al monte'; el club de lectura 'Caperucita en Salamanca' o la presentación de novelas como 'Bellatrix' o 'Lo saben todo' y 'Ojalá no lo hubieran sabido'; también las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer' y las exposiciones 'Mujeres y automoción' y 'El acceso al agua, una oportunidad para la igualdad’ que se complementa con la exposición se complementa con la proyección de la película ‘Tekuanes. Guardianes Xinka del Agua’.

Respecto al objetivo que pretende con estas actividades la Escuela Municipal de Igualdad es "sensibilizar y formar a la ciudadanía en matería de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género. A través de actividades educativas, formativas y lúdicas también se pretende la concienciación sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad, como recoge el V Plan de Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género aprobado por el pleno del ayuntamiento recientemente; deseamos igualmente conseguir ese entorno familiar comunitario en este ámbito de relaciones entre mujeres, que se considera muy beneficioso en todas las actividades de la vida diaria", concluye Miryam Rodríguez.

Todas las actividades con sus días, horarios e inscripciones se pueden consultar en el siguiente enlace.