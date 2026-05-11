Récord histórico de trasplantes en Castilla y León en un fin de semana con 12 órganos implantados, diez de ellos en Salamanca

Diez de los doce órganos que se han implantado en Castilla y León este fin de semana, y que han sido un récord histórico para la sanidad de la región, han tenido lugar en el Hospital Universitario de Salamanca, según ha comunicado este lunes la Coordinación Autonómica de Transplantes. Los otros dos han tenido lugar en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se han realizado a siete pacientes dos trasplantes bipulmonares (cuatro pulmones), cuatro renales y uno de páncreas-riñón (dos órganos), todo ello gracias a un total de tres extracciones multiorgánicas de donantes fallecidos, que han hecho posible este récord que va a permitir mejorar la vida de otras personas.

Por su parte, en el Hospital Clínico Univesitario de Valladolid

En el caso del Hospital Clínico Universitario de Valladolid hay que sumarle un trasplante cardiaco y uno renal a lo largo del fin de semana.

La Consejería de Sanidad ha agradecido “el compromiso de los equipos de trasplantes de la Comunidad por su trabajo y profesionalidad -coordinadores, cirujanos, anestesistas, intensivistas, enfermería, perfusionistas, técnicos, celadores, personal de laboratorio, equipos de soporte, etc-, así como el reconocimiento a la generosidad de las familias donantes, que ha hecho posible ofrecer una oportunidad de vida a otros pacientes”.

Hay que recordar que a lo largo de 2025 se han realizado en los hospitales públicos de Castilla y León un total de 261 trasplantes de órganos.