Récord en 'Salamanca es Navidad' con dos millones de visitantes y proyección internacional

'Salamanca es Navidad' ha batido récords, y es que dos millones de personas han visitado la capital del Tormes con un protagonista muy especial, el árbol de la Plaza Mayor y el espectáculo de videomapping con imagen y sonido al servicio de la ciudadanía y donde se han reunido diariamente más de 10.000 personas por espectáculo.

Durante 40 días, se ha dinamizado el tejido comercial de Salamanca, con un gran retorno de la inversión convirtiendo la Navidad en un aspecto clave para la dinamización urbana, siendo “unas Navidades ilusionantes que impulsan la marca Salamanca es Navidad”, en palabras de Carmen Seguín, concejala de Festejos y Tradiciones.

En número más específicos, el videomapping ha reunido en 155 pases a 10.000 personas en cada uno de ellos de media, con especial incidencia en los fines de semana, donde Salamanca se ha llenado de luz y vida con “plazas y calles llenas”.

Por otro lado, el Jardín Mágico de Calixto y Melibea ha tenido una afluencia de 210.000 personas, superando los datos del pasado año donde se llegó a los 85.000 turistas que quisieron visualizar de cerca este espectáculo.

En cuanto a los desfiles de Navidad han asistido 120.000 personas, siendo la reina la Cabalgata de Reyes. Además, este año el Cartero Real ha caído de pie en Salamanca, con muy buena asistencia y cientos de niños compartiendo sus cartas para que llegaran a Sus Majestades.

Por otro lado, la Navidad Polifónica ha reunido a 5.000 personas, el concierto de Chloe y el discurso de los Reyes Magos a más de 3.000 personas, otras 2.000 en talleres realizados por el Ayuntamiento de Salamanca y otro programa muy especial, el de ludotecas para niños y niñas con las plazas llenas ofertándose más de 600.

La propia concejala ha destacado que la mayoría de turistas han venido de Portugal, indicando que el trabajo en redes sociales está funcionando y que el propio consistorio seguirá trabajando en lo digital para llegar a más turistas.