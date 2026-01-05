Este es el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Salamanca

La magia de los Reyes Magos volverá a llenar las calles de la ciudad este 5 de enero con la tradicional Cabalgata, que dará comienzo a las 19:00 horas desde el Parque de la Alamedilla. Desde allí, Sus Majestades de Oriente iniciarán un recorrido pensado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del desfile en algunos de los espacios más emblemáticos del casco urbano.

Tras la salida, la comitiva avanzará hacia la Plaza de España para continuar por la avenida de Mirat, uno de los primeros grandes tramos del itinerario. La cabalgata seguirá su curso por Puerta Zamora y el paseo de Carmelitas, donde se espera una gran afluencia de público, especialmente de familias con niños. A continuación, el desfile pasará por la plaza de la Fuente y las calles Peña Primera, Íscar Peyra y Juan del Rey, adentrándose en el corazón histórico de la ciudad.

El recorrido continuará por la plaza del Corrillo y la Plaza Mayor, punto central de la celebración, antes de dirigirse a la plaza Poeta Iglesias, la calle San Pablo y la plaza San Justo. Desde allí, la cabalgata tomará la Gran Vía para regresar nuevamente a la Plaza de España, cerrando el círculo festivo con el retorno al Parque de la Alamedilla.

Durante todo el trayecto, carrozas, música, personajes infantiles y la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar convertirán la noche en un espectáculo lleno de ilusión, color y tradición, marcando uno de los momentos más esperados de la Navidad en la ciudad.