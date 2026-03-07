Este es el recorrido previsto para la Manifestación del 8M en Salamanca

Como cada año, el 8 de marzo, en esta ocasión este domingo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, donde gran parte de los municipios españoles acogen una marcha a modo de reivindicación. En el caso de Salamanca, encabezada por Movimiento Feminista, hay programada una manifestación a las 19:00 horas.

Una marcha que dará comienzo en la plaza de la Concordia, donde previamente, 30 minutos antes, tendrá lugar un taller de pancartas. El recorrido afectara al tráfico que estará regulado por agentes de la Policía Local sobre la hora prevista de arranque, afectando principalmente al tramo de la avenida María Auxiliadora y parte de la avenida de Mirat al dirigirse la marcha hacia calle Toro y concluir en la Plaza Mayor, donde se dará lectura a un manifiesto y donde hay programadas actuaciones musicales feministas.

Mapa del recorrido de la Manifestación del 8M: inicio plaza de la Concordia hasta la Plaza Mayor como punto final | Salamanca24horas

Fuentes municipales indican que el recorrido se irá abriendo al tráfico en función del avance de la misma, por lo que no hay previsión de que las calles por donde pase permanezcan cortadas al tráfico horas antes.

La Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor se suma a este acto junto con Movimiento Feminista para denunciar, dicen, "la desigualdad estructural que sigue golpeando con fuerza a las mujeres", expresando su rechazo frente ante la trata, la prostitución, los vientres de alquiler, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos infantiles y la pornografía, como formas de explotación y violencia contra las mujeres.