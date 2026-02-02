La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León pone en marcha un estudio para conocer el impacto del herpes zóster en la población

La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León ha activado una de sus investigaciones más ambiciosas para este año: un estudio exhaustivo sobre el impacto del herpes zóster en la Comunidad. Esta patología, conocida popularmente como “culebrilla”, se ha convertido en un desafío creciente para la salud pública debido a un aumento sostenido de su incidencia, vinculado directamente al envejecimiento de la población y a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas.

El herpes zóster se origina por la reactivación del virus de la varicela-zóster, que permanece latente en el cuerpo tras la infancia. Aunque la mortalidad es baja, su capacidad para mermar la calidad de vida es drástica, se estima que hasta un 30% de la población sufrirá esta enfermedad en algún momento de su vida, especialmente a partir de los 50 años. El síntoma más característico es una erupción dolorosa que, en el 15% de los casos, deriva en una neuralgia postherpética, un dolor crónico que puede persistir durante meses o años, provocando bajas laborales y limitaciones funcionales graves.

A través de la Red Centinela, los médicos de familia de la región registrarán de forma individualizada cada nuevo diagnóstico durante los próximos doce meses. El objetivo es obtener una radiografía precisa que supere las estimaciones previas (que en 2011 ya situaban la incidencia en 485 casos por cada 100.000 habitantes). Los profesionales analizarán desde la localización de las lesiones y la intensidad del dolor hasta la aparición de formas atípicas y la necesidad de hospitalizaciones.

Como novedad, el estudio incorporará cuestionarios validados para medir de forma objetiva el impacto emocional y físico en los pacientes, evaluando cómo influyen factores como el estrés reciente, la diabetes o las enfermedades respiratorias en la aparición del brote.

Uno de los puntos clave de esta investigación, según el protocolo al que ha tenido acceso Ical, es el análisis del estado vacunal de la población. En Castilla y León, la vacuna frente al herpes zóster está integrada en el calendario oficial para personas de 65 y 80 años, así como para grupos de riesgo. El estudio permitirá medir por primera vez la efectividad real de esta inmunización en la práctica clínica diaria, lo que servirá para optimizar las estrategias de prevención y proteger mejor a los colectivos más vulnerables.

La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León nació en 1989 como un proyecto de investigación con un centenar de médicos, se ha convertido hoy en un sistema de información referente formado por 330 profesionales, incluyendo médicos de familia, pediatras, enfermeros y epidemiólogos. Su labor voluntaria y activa permite vigilar con precisión las enfermedades que afectan a la ciudadanía y diseñar respuestas sanitarias basadas en la evidencia científica.