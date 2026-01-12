La red eléctrica de la Gran Vía de Salamanca recupera la estabilidad tras sufrir microcortes

La zona de la Gran Vía de Salamanca ha recuperado la normalidad tras haber registrado a primera hora de la mañana de este lunes, alrededor de las 8:30 horas, pequeñas oscilaciones eléctricas que han generado cierta confusión entre los vecinos y comerciantes del centro.

Poco antes de las 9:00 horas, varios trabajadores de la zona dieron la voz de alarma al sufrir cortes de luz momentáneos que, en algunos establecimientos, provocaron el encendido accidental de los sistemas de seguridad y alarmas acústicas, alertando a los transeúntes que circulaban por la zona.

A pesar de la inquietud generada por estos cortes intermitentes, fuentes oficiales han confirmado que no se ha registrado ninguna incidencia de gravedad en la infraestructura de la red. Técnicamente, estos episodios se han definido como microcortes con una duración inferior a un segundo. Al ser tan breves, la continuidad del servicio no se ha visto interrumpida en ningún momento, evitando así daños mayores en equipos electrónicos o parones prolongados en la actividad comercial.

Desde i-DE, la distribuidora de Iberdrola, explican que este tipo de oscilaciones son de carácter puntual y pueden estar motivadas por diversos factores externos al propio sistema. Entre las causas más habituales se encuentran los fenómenos meteorológicos adversos, como las rachas de viento o la nieve, que obligan a la red a realizar ajustes automáticos. Asimismo, no se descarta que estas variaciones de tensión se deban a actuaciones de terceros, como obras en instalaciones cercanas o maniobras de mantenimiento en infraestructuras que interactúan con el circuito eléctrico principal.

La compañía ha querido transmitir tranquilidad a los usuarios destacando que la red eléctrica de Salamanca cuenta con un sistema altamente automatizado. Esta tecnología de digitalización permite que, ante cualquier perturbación, los sistemas de control restablezcan el flujo normal en cuestión de segundos. Gracias a esta capacidad de respuesta inmediata, la situación se dio por resuelta de forma casi instantánea, garantizando la estabilidad del suministro en toda la zona centro.