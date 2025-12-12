Redes de agua y alumbrado renovado con más zonas ajardinadas culminarán la segunda fase del barrio de La Vega

El barrio de La Vega culminará con la segunda fase de reurbanización integral que incluirá calles más accesibles y ajardinadas, con redes renovadas de agua y alumbrado, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

El Ayuntamiento de Salamanca tratará a través de la Comisión de Fomento la aprobación de esta segunda fase el próximo martes, que incluye las calles Carabelas, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina, Churruca y Virgen de Guadalupe, con un presupuesto de licitación de 2.699.140,59 euros y un plazo para su ejecución de 15 meses. También se dará continuidad a la renovación iniciada en las calles Palos de la Frontera, Navegantes, Descubridores, Barco y Felipe II, para la que se han invertido ya un millón y medio de euros.

La red de abastecimiento de agua con trazado totalmente mallado y con válvulas instaladas en arqueta se realizará en 1.814 metros, además se renovará toda la red de saneamiento y todas las acometidas, instalando arquetas domiciliarias. También se procederá a la renovación total del alumbrado público con 77 puntos de luz led, así como canalizaciones subterráneas para la instalación de redes de suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones para eliminar los cables en las fachadas de las viviendas.

En las calles Carabelas, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina, Churruca y Virgen de Guadalupe se mejorará la accesibilidad mediante una plataforma única con un carril central diferenciado en adoquín que permita la circulación de los vehículos residentes. Entre las calles Churruca y Doce de Octubre se habilitará una glorieta con una isleta central ajardinada y espacios más accesibles entre las calles. Igualmente se mantendrán zonas de parterres que caracterizan a este barrio trastormesino sustituyendo el bordillo existente por bordillos jardineros biselados de 10 centímetros. Para el correcto mantenimiento de todas las zonas verdes del barrio se incluye una red de riego por goteo y aspersores con programadores automáticos. También se colocarán bancos y papeleras.