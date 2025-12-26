La reducción en la tarifa del bus urbano de Salamanca se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 la reducción en la tarifa del bus urbano, aplicando de este modo un 50 por ciento en los diferentes tipos de abono joven, que llegarán a los menores de 14 años a un 100 por ciento en cualquiera de las modalidades mensuales, trimestrales o semestrales.

Del mismo modo, la tarifa actual por billete permanecerá de la misma forma, con un precio fijado de 1,20 euros en el caso de un viaje ordinario, que se reducirá con el bonobús hasta los 0,49 euros. En estos no hace falta estar empadronado en la ciudad al no ser beneficiarios del abono joven.

Por otro lado, también han destacado que la tarjeta bus-ciudad mensual tendrá un precio de 18,51 euros; la trimestral, de 55 euros; la semestral, de 109.16 euros; y la anual, de 214,12 euros, que se verá reducida en el caso de los abonos joven hasta los 7,34 euros en el caso del mensual; hasta los 21,52 euros en el caso del abono trimestral joven; de 41,98 euros para el abono semestral joven; y de 81,34 euros para el abono anual joven. En este caso sí que sería necesario estar empadronado en la ciudad.

Desde el consistorio también han destacado que organización como FACUA han situado el servicio del bus urbano como uno de los mejores de España en cuanto a precio y servicio. Además, también han expuesto que el coste del servicio se hará a cargo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.