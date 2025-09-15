El reencuentro de José Mercé con Salamanca en las fiestas: “El flamenco es como cuando empiezas a torear una vaquilla y te entra el veneno de querer ser torero”

El cantaor flamenco José Mercé, artista consagrado, privilegiado de vivir dos épocas en la música, y uno de los cantantes más reconocidos del panorama nacional, con canciones que ya son himnos en nuestro país como ‘Aire’, que además goza de ser el disco más vendido de la historia con el reconocimiento de disco platino dos veces; así como ‘Amanecer’, otras de sus letras más presentes en las fiestas flamencas españolas, estará presente en la noche de este 15 de septiembre en la Plaza Mayor con motivo de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

Empezó a cantar cuando era un niño. Ahora tiene 70 años, es hijo predilecto de Andalucía y Medalla de Oro de las Bellas Artes, y los amantes del flamenco todavía pueden disfrutar de su arte, ese que, según advierte, “hasta que mi público no diga que no esté, voy a estar ahí”. En concreto, Salamanca es una ciudad que ha sido visitada por este artista en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria. Una ciudad y un público al que Mercé se refiere con un gran cariño: “En salamanca el flamenco es algo que se adora. El arte y la cultura en esa tierra es algo muy grande”.

Pregunta.José Mercé vuelve a pisar Salamanca, una ciudad en la que ya debutó hace tiempo. ¿Qué significa para usted volver a pisar este emblemático escenario que es la Plaza Mayor?

Respuesta.He actuado varias veces en Salamanca como llevo tantos años en esto (risas), también he estado ya en la Plaza Mayor, es una maravilla. En Salamanca el flamenco es algo que esa tierra lo adora y yo cada vez que he cantado ahí me lo he pasado muy bien y me gusta mucho venir a esta ciudad.

P.En esta tierra, el flamenco es un género musical muy bien acogido, quizá por su relación con la tauromaquia, con unos lazos tan arraigados en esta tierra de toros y toreros...

R.Como decía nuestro tio Rafael Farina, como decía ese gitano, como cantaba "Salamanca campera", para mi Salamanca, a parte de esa gran universidad e historia, el arte y la cultura en esa tierra es algo muy grande.

P.Quien ama el flamenco no puede no amar a José Mercé, un cantante que ha tenido el privilegio de conocer dos épocas. ¿Cómo era aquella época en la que empezó en el mundo del flamenco y cómo ha cambiado la concepción, bajo la mira de un artista como es usted, que es de los pocos que ha podido vivir y sobre todo cantar en dos épocas este género con tres siglos de historia?

R.No digo que esta época sea mejor ni peor que la otra, pero he tenido la suerte de vivir las dos épocas y he tenido la suerte de mamar mucho flamenco y de muy grandes artistas desde Caracol, Mairena... de todos los grandes de aquella época, y por eso evidentemente he podido escuchar mucho cante y muy bueno. Hoy en día la gente canta muy bien y muy bonito, pero es otra historia, no tiene nada que ver con los que hemos nacido en los años 50 y tantos. En esta época creo que en realidad hay menos personalidad, se canta todo muy igual y te cuesta trabajo distinguir un artista de otro en lo que es el mundo del flamenco.

“En esta época hay menos personalidad, te cuesta trabajo distinguir un artista de otro”

P.¿Con cuál de las dos épocas que ha vivido se queda entonces?

R.Lógicamente y, sin lugar a dudas, me quedo con la época pasada y no sé si es mejor o peor, pero me quedo con esa época.

P.Son muchos los años que lleva en la música, el final es algo que no se piensa, pero que está ahí...

R.Empecé con 13 años y tengo 70, imagínate si llevo años en esto... Hasta que mi público no diga que no esté, voy a estar ahí, cada día con más ganas en el escenario.

P.Todas sus canciones desde sus inicios siguen los cánones del flamenco, un género en el que en alguna ocasión usted ha confesado que es “complicado innovar”, pero que, sin embargo, es un género que usted como artista ha conseguido revolucionar, creciendo y sobre todo adaptándose a los tiempos actuales.

R.He arriesgado mucho en mi carrera, porque hoy en día no, pero en la época mía si te salías un poco del tiesto, los llamados flamencólogos, que yo los llamo cariñosamente flamencólicos, te daban un palo, una crítica, y te dejaban sin comer, porque en aquella época tenían mucha fuerza. Hoy en día afortunadamente ya no es así. Entonces yo ya empecé a hacer un flamenco mucho más abierto, pero siempre respetando la raíz, y de hecho ahora en diciembre sacaré un nuevo trabajo, donde vamos a hacer una gira que se llama 'José Mercé canta a Manuel Alejandro'.

"En la época mía si te salías un poco del tiesto, los llamados flamencólogos te daban un palo, una crítica, y te dejaban sin comer"

P.¿Cómo se consigue llegar a lo más alto y no caer después de tantos años en la profesión?

R.Se consigue llegar a lo más alto teniendo muchas ganas de hacer cosas que a la gente le llegue y lo más importante, para que no te ocurra nada, es fletar la base y raíz del flamenco. A partir de ahí puedes innovar y hacer cosas, pero que siempre tengan que ver con lo tuyo.

P.Llegados a este punto de la conversación, me gustaría saber cómo siente José Mercé la música en la actualidad, con esa visión de quién empezó con 13 años...

R.La música ha evolucionado, pero realmente yo todavía sigo pensado que la música de los 80 me gusta más. Es como lo siento.

José Mercé | Espectáculos Get In

P.Enfocándonos sobre todo en los jóvenes, que es el público que menos vinculado está con el flamenco hoy, ¿qué les diría para que se acerquen más a este mundo y le den al menos la oportunidad de conocerlo?

R.Le diría que sería importante que fueran a escuchar conciertos de flamenco, que eso es algo que se transmite, y una vez que ellos vayan y sientan algo, seguro que les va a entrar el veneno, eso es como cuando empiezas a torear una vaquilla y te entra el veneno de querer ser torero, el flamenco es igual.

P.A lo largo de su trayectoria le ha dado voz a muchas canciones, pero quizás hay dos, ‘Aire’ que se ha convertido en un himno y ‘Amanecer’, otra de sus letras más presentes en las fiestas flamencas. Imagino que son muchos sentimientos acumulados a lo largo del tiempo cada vez que las canta…

R.Sí la verdad que sí, 'Aire' es un himno como bien dices. Cuando digo “aire, aire" y "al amanecer” es algo que cuando voy a un concierto no puedo salir al escenario sino canto esos cantes. Está claro que eso hay que hacerlo siempre. ‘Aire’ es el disco más vendido de la historia, fue doble de platino cuando había que vender discos, porque ahora con 20 o 30 ya eres platino, en aquella época costaba más.

"‘Aire’ es el disco más vendido de la historia, fue doble de platino cuando había que vender discos"

P.¿Cantará estas canciones en este concierto en Salamanca?

R.Sí, eso y lo que me pida el publico, que es quien manda y es el que pide. Yo llevo mi concierto y luego ya me piden y canto lo que surja.

P.‘José Mercé canta a Manuel Alejandro' es su gira de 2025, anunciada en el concierto de Salamanca. Su último álbum ‘El Oripandó', más personal, ya lo presentó aquí, ¿con qué José Mercé va a encontrarse el público que acuda hasta la Plaza Mayor este 15 de septiembre?

R.Se va a encontrar a un José Mercé cantando a Manuel Alejandro, cantando también muy flamenco y cantando los grandes éxitos. Va a ser un José Mercé muy completo en todas sus versiones.

P.¿Cuál es el cantante con el que ha compartido escenario y que más le ha llenado; y con qué cantante de la actualidad está deseando compartir su prodigiosa voz?

R.Te diría que ha habido tantos grandes compañeros que me han llenado, que si te digo un nombre quedaría mal con el resto de los compañeros. Siempre he trabajado con buenos compañeros y me llevo muy bien con todos ellos en aquella época y en esta también.

"A estas alturas de mi carrera no tengo que demostrar nada"

P.Son muchos años de trayectoria, muchos logros obtenidos y obstáculos superados, ¿qué le queda por demostrar o mejor dicho qué tiene que hacer José Mercé para ser reconocido con uno de los Grammy anglo?

R.Yo creo que demostrar no, creo que voy a seguir haciendo cosas y todo lo que me venga a me parece maravilloso, pero creo que a estas alturas de mi carrera no tengo que demostrar nada.

P.Para despedirnos, ¿cuál es el mayor reconocimiento que ha recibido a lo largo de su trayectoria?

R.Últimamente me han hecho hijo predilecto de Andalucía, también Medalla de Oro de las Bellas Artes, más grande que eso ya hay poco. Estoy esperando ya el premio Princesa de Asturias, que es el que creo que me queda (risas).

Finalmente, y tras charlar con este medio, Mercé envía un mensaje al público salmantino antes de subirse al escenario: "Decirle al público salmantino que los quiero, los adoro y que estoy loco porque llegue la fecha para estar ahí con todos vosotros. Un fuerte abrazo muy flamenco para toda Salamanca".