'Reflejos de un Instante' Gana el XXXI Concurso Fotográfico de la San Silvestre Salmantina
28 autores y 67 fotografías reflejan el espíritu deportivo de Salamanca
El Club Deportivo Padre Basabe ha celebrado una nueva edición de su concurso de fotografía, que este año ha contado con la participación de 28 autores y un total de 67 obras.
El primer premio ha sido otorgado a David Corral Santos por su fotografía "Reflejos de un instante", destacando entre una selección que ha reflejado los valores del deporte y la belleza de las pruebas celebradas en Salamanca.
Los premios del concurso se distribuyen de la siguiente manera: 2.000 € para el primer lugar, 1.000 € para el segundo, 500 € para el tercero, 250 € para la mejor fotografía de disfraces, además de tres accésit.
Las imágenes seleccionadas podrán visitarse en la exposición que se inaugurará el jueves 7 de abril a las 19:00 en el C.M.I. Julián Sánchez El Charro, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de la creatividad y la sensibilidad captadas por los participantes.
También te puede interesar
Lo último