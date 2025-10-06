Refuerzo a la alfabetización digital con cursos gratuitos en Salamanca durante el mes de octubre

La Junta de Castilla y León mantiene su compromiso con la alfabetización digital y ofrece en octubre 316 actividades formativas gratuitas, adaptadas a todos los públicos, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a las competencias tecnológicas. Salamanca se suma activamente a esta iniciativa, beneficiando tanto a sus habitantes urbanos como a los de zonas rurales.

El 50 % de los cursos se impartirán en el medio rural a través de la red de 335 Centros Rurales Asociados, mientras que el resto se desarrollará en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, incluyendo Salamanca, donde la demanda de formación tecnológica continúa en aumento. Además, 35 cursos online en www.cyldigital.es permiten que los ciudadanos adapten la formación a sus horarios y necesidades.

La programación de octubre está pensada para distintos perfiles: personas mayores que quieren manejar su móvil con confianza, autónomos y emprendedores interesados en herramientas digitales para sus negocios, y familias o desempleados que buscan reforzar sus habilidades tecnológicas. Paralelamente, sigue operativo el servicio TuCertiCyL, que ofrece 25 pruebas de certificación oficial en competencias digitales, tanto básicas como intermedias, válidas para el empleo y el desarrollo personal.

Entre las novedades destacan cinco aulas móviles que acercan la tecnología a cualquier punto de la provincia, y los talleres 'Demo Days', con temáticas como ciberseguridad para pymes, inteligencia artificial aplicada y trabajo colaborativo online, impartidos en sesiones prácticas de dos horas.

CyL Digital se consolida así como un referente nacional en alfabetización tecnológica, con más de 135.000 usuarios presenciales y 71.000 online, demostrando que la transformación digital funciona mejor cuando se realiza cerca de las personas y el territorio. Toda la programación y las inscripciones están disponibles en www.cyldigital.es.