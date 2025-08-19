El Regimiento de Ingenieros n.º 11 refuerza la lucha contra los incendios en cuatro provincias

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11 (REI 11), con base en Salamanca, mantiene desplegados, desde el pasado 15 de agosto, varios de sus efectivos en distintos puntos del país para colaborar en la extinción y prevención de los incendios forestales.

La unidad ha movilizado, concretamente, maquinaria pesada de sus dos batallones, convirtiéndose en un apoyo esencial para reforzar las tareas de contención en áreas de especial riesgo.

En la zona de Plasencia, los ingenieros trabajan junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) con empujadoras D7 en labores de contención y prevención. Asimismo, en diferentes municipios de Ourense, se están desarrollando operaciones con empujadoras D5 para abrir cortafuegos que permitan frenar el avance de las llamas y salvaguardar tanto áreas pobladas como forestales.

Labores de apoyo del REI 11 en los incendios forestales

El despliegue también se ha intensificado en León, donde en las últimas horas también han llegado refuerzos procedentes de Zaragoza. Estos efectivos, por su parte, tienen como misión abrir nuevas líneas de defensa y fortalecer las ya existentes, un trabajo crucial y decisivo para contener los frentes activos.

Además, este martes una sección de Zapadores del REI 11 se trasladó a Vilamartín de Valdeorras (Ourense) con el objetivo de despejar vías de comunicación de la localidad, que permanecía aislada a causa del fuego. Posteriormente, continuarán con tareas de limpieza perimetral en otros municipios que podrían verse amenazados por futuros rebrotes.

En total, las actuaciones del REI 11 se concentran actualmente en las provincias de Zamora, León, Ourense y Cáceres, donde su intervención está resultando clave en la protección del entorno natural y de las infraestructuras.

La participación del Regimiento de Salamanca demuestra, una vez más, la capacidad de respuesta rápida y eficaz de las Fuerzas Armadas ante emergencias de gran magnitud, aportando recursos humanos y técnicos imprescindibles en la lucha contra los incendios forestales.