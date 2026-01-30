El Regimiento de Ingenieros de Salamanca y la AECC se unen para mejorar el abordaje del cáncer

El Cuartel General Arroquia ha acogido en la mañana de este viernes la primera de las cuatro charlas programadas por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para los integrantes del Regimiento de Ingenieros de Salamanca REI 11.

En esta primera jornada, alrededor de 200 militares han recibido formación específica sobre cómo se ha de gestionar de forma correcta un diagnóstico oncológico y de qué manera se debe fomentar el bienestar de las personas afectadas. Esta iniciativa, señalan desde la AECC, pretende sensibilizar a los profesionales sobre la importancia de la salud, así como ofrecerles herramientas prácticas para afrontar dicha enfermedad.

Durante la sesión, que se ha prolongado durante dos horas, las responsables de la AECC han explicado cuáles son los principales signos de alerta y las claves para potenciar la detección precoz, siendo estos un factor determinante en la superación de la enfermedad.

Ana Suárez, la administración María Pardo y la psicooncóloga Sylvia Amador han detallado en qué consiste la cartera de servicios gratuitos de la asociación, todo ello con el objetivo de los militares puedan acudir a ellos o recomendarlos en el caso de que fuera necesario. Asimismo, se han facilitado pautas de manejo emocional y comunicación para minimizar el impacto psicológico en las distintas etapas del proceso.

Esta primera jornada marca el inicio de un ciclo formativo que se prolongará durante los próximos meses y, concretamente, las próximas sesiones están programadas para el 13 de febrero, el 27 de febrero y el 13 de marzo de 2026.

El objetivo es alcanzar a un total de 800 efectivos formados al finalizar el ciclo.

Además, y de forma complementaria, el programa incluye una formación técnica titulada "Entrenamiento terapéutico para sanitarios del REI 11", que se desarrollará los días 3 y 10 de febrero. Estas sesiones, lideradas por el oncólogo del Hospital de Salamanca, Luis Figuero, junto a profesionales de la asociación, están dirigidas a oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad y voluntarios.