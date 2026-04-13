Regina Moreiro continúa al frente de FEVESA en una nueva etapa

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA) celebró este 12 de abril su Asamblea General Ordinaria, en la que se llevó a cabo la renovación de su Junta Directiva, marcando el inicio de una nueva etapa para el movimiento vecinal en la provincia.

Durante la asamblea, la federación revalidó a Regina Moreiro Moreiro como presidenta, que continuará al frente de FEVESA en este nuevo mandato, acompañada por un equipo renovado que incorpora nuevas incorporaciones y perfiles con experiencia en el ámbito asociativo.

La nueva Junta Directiva se refuerza con la entrada de Luis Sánchez, Isidro Serrano, Ignacio Reyes, Florencio Martín e Isidora Herrero, esta última regresando al órgano de dirección con el objetivo de aportar continuidad y experiencia al proyecto.

Según ha informado la propia federación, el nuevo equipo afronta esta etapa con la intención de reforzar el papel de FEVESA como referente en la defensa de los derechos de los vecinos y consumidores de Salamanca y su provincia, apostando por un trabajo basado en la cercanía, la participación y la respuesta a las necesidades ciudadanas.

Desde la organización se ha querido agradecer la labor de los miembros salientes y reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al crecimiento de la federación en los últimos años, subrayando la importancia de este relevo como un impulso para nuevos proyectos.