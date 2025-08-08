La región refuerza las medidas contra el calor para proteger a mayores y personas vulnerables

Ante la ola de calor que afecta a la Comunidad y la previsión de que continúe, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León ha activado un plan especial para minimizar el impacto de las altas temperaturas en personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.

El dispositivo incluye un conjunto de recomendaciones para residencias y centros de día, elaboradas junto a la Agencia de Protección Civil y Emergencias. Entre ellas destacan evitar salidas entre las 12:00 y las 18:00 horas, hidratarse sin esperar a tener sed, usar ropa ligera, mantener las estancias frescas y reducir la actividad física.

La Junta ha intensificado también el seguimiento a usuarios de teleasistencia avanzada, con llamadas frecuentes para recordar estas pautas y verificar su estado. En el caso de los programas de atención domiciliaria A gusto en casa e INTecum, se ha pedido a los profesionales que extremen la vigilancia y se aseguren de que las familias aplican las medidas preventivas.

El plan contempla igualmente recomendaciones para proteger la salud del personal que presta estos servicios y un aumento de las inspecciones en centros residenciales. Estas acciones se mantendrán durante agosto y septiembre y se reforzarán en cada episodio de calor extremo.

Con este refuerzo, el Gobierno autonómico busca anticiparse a los riesgos para la salud y prevenir golpes de calor en los colectivos más vulnerables.