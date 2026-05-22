Fin al registro estatal obligatorio de pisos turísticos para operar en plataformas digitales

El Tribunal Supremo ha anulado el Registro Único de Arrendamientos que obligaba a los propietarios de pisos turísticos a inscribirse en un sistema estatal para así poder operar en cualquiera de las plataformas digitales.

El alto tribunal español ha declarado nulo los preceptos del Real Decreto 1312/2024 en el que se obligaba a los propietarios a dar toda la información solicitada por el Gobierno de España. Todo esto debido a que “el Estado carece de competencias para imponer una regulación exhaustiva que invade las atribuciones autonómicas”.

Desde la Asociación de Empresarios Salmantinos de Viviendas y Apartamentos Turísticos han expuesto que “esta resolución evidencia que el excesivo intervencionismo no solo no resuelve los problemas del mercado, sino que genera duplicidades, inseguridad jurídica y frena la actividad económica. Apostamos por una regulación proporcionada, coordinada y respetuosa con las competencias territoriales, que permita al sector seguir generando riqueza y oportunidades en ciudades como Salamanca”.

Este registro se puso en marcha en 2025 para que el Gobierno de España controlara el auge de pisos turísticos y evitar de este modo cualquier uso fraudulento de los mismos. Según han indicado desde AESVAT: “Supremo ha evidenciado las limitaciones de este enfoque centralizado dado que se superponía a los registros autonómicos existentes, generando duplicidades, introducía cargas administrativas adicionales para los propietarios de los AT y VUT y provocaba inseguridad jurídica al interferir con competencias territoriales existentes desde hacía tiempo”.