Regresan los 'Paseos por Salamanca' con tres rutas históricas gratuitas

El Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando el programa cultural ‘Paseos por Salamanca’, una iniciativa diseñada para acercar tanto a los ciudadanos como a los visitantes la profunda riqueza histórica, monumental y humana de la capital charra. A través de itinerarios especializados, el proyecto busca poner en valor las celebraciones, los rincones emblemáticos y los personajes que han forjado la identidad salmantina a lo largo de los siglos, ofreciendo una perspectiva renovada de su patrimonio.

Durante todo el mes de marzo, la programación se articula en torno a tres grandes ejes temáticos que recorren la memoria de la ciudad: el legado intelectual de la Escuela de Salamanca, el impacto de la trágica riada de San Policarpo y la espiritualidad del Año Jubilar de San Juan de la Cruz. Estas visitas se desarrollan de lunes a viernes en dos pases diarios, a las 12:00 y a las 17:30 horas, y requieren reserva previa obligatoria a través de la plataforma web oficial de turismo de la ciudad.

Los lunes y jueves, el protagonismo recae en el V Centenario de la Escuela de Salamanca. Este recorrido parte del Atrio de la Catedral y se adentra en el corazón del barrio universitario, pasando por enclaves como la calle Libreros o la Plaza del Concilio de Trento. Los asistentes tienen la oportunidad de conocer los pilares del derecho internacional y la economía moderna, así como la revolucionaria visión de la dignidad humana que figuras como Francisco de Vitoria proyectaron desde Salamanca hacia el resto del mundo.

El recuerdo de uno de los capítulos más dramáticos de la historia local llega cada miércoles con la ruta dedicada al 400 aniversario de la riada de San Policarpo. Iniciando en la Fonda Veracruz, el paseo invita a una mirada respetuosa hacia la fuerza devastadora del río Tormes, que hace cuatro siglos se cobró numerosas vidas y destruyó parte del Puente Romano. El itinerario recorre la calle Tentenecio y cruza hacia el Teso de San Nicolás, analizando cómo aquel desastre dejó a la ciudad momentáneamente aislada.

Finalmente, los martes y viernes se dedican al Año Jubilar de San Juan de la Cruz, conmemorando tanto su canonización como el centenario de su nombramiento como Doctor de la Iglesia. El recorrido comienza en la Plaza Mayor y transita por lugares de gran misticismo como la Plaza de Santa Teresa o la calle Compañía. Es un paseo diseñado para el recogimiento y la reflexión, siguiendo la impronta de uno de los poetas y religiosos más influyentes de la historia.