Regreso a casa de los niños saharauis tras más de un mes en Salamanca

Este lunes ha tenido lugar la despedida de los niños saharauis que han participado durante este verano en el programa ‘Vacaciones en Paz 2025’ en Salamanca. Después de más de un mes con sus familias de acogida, los menores iniciaron su viaje de regreso a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia), desde donde llegaron el pasado 17 de julio.

A las 13:00 horas, los niños partieron hacia el Aeropuerto de Villanubla (Valladolid), donde tomarán el vuelo de vuelta tras haber disfrutado de unas semanas alejados del calor extremo y las duras condiciones del desierto, gracias a esta iniciativa solidaria promovida por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca.

Un verano de integración, salud y afecto

Durante su estancia en la provincia, los menores han convivido con familias salmantinas, accediendo a revisiones médicas, actividades lúdicas y culturales, y, sobre todo, a una experiencia de afecto, cuidado y convivencia que muchos de ellos repetirán en años futuros.

El programa, que se desarrolla cada verano en diversas provincias españolas, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños saharauis que residen en condiciones extremadamente duras en los campamentos de refugiados del suroeste de Argelia.

Las despedidas han estado marcadas por la emoción y el agradecimiento tanto por parte de los menores como de las familias.