La regularización de inmigrantes en España arrancará en aproximadamente dos meses

La Subdelegación del Gobierno pone en marcha el servicio de cita previa en la Oficina de Extranjería

Son muchas las personas provenientes de otros países que quieren solicitar la regularización en España. Según los cálculos realizados por el Gobierno de España el número rondaría entre 500.000 y 800.000. En Salamanca, al estar todo en trámite y desarrollo, se desconoce la cifra exacta.

Ante esto, son muchos los inmigrantes que se preguntan cuándo se podrá solicitar esta medida, lo que ha llevado al Gobierno a mencionar que “el período para solicitar la regularización en España empezará en el plazo de alrededor de dos meses”.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones también ha querido recordar que el plazo no está abierto, lo que evita también cualquier tipo de estafa o método por el que pueda lucrarse cualquier persona u organización.

Del mismo modo, también se ha subrayado que el texto estará en audiencia pública hasta este viernes, 6 de febrero, para así abrir un periodo de consulta con participación ciudadana en el que podrán presentar, también, cualquier tipo de aportación.

Por otro lado, en aproximadamente dos meses también se realizará el informe del Consejo de Estado para dar las máximas garantías posibles, así como publicar la misma en el Boletín Oficial del Estado una vez que pase por el Consejo de Ministros. En ese momento, será cuando se pueda solicitar, lo que se prevé que sea en abril.

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Migraciones ha pedido estar muy atentos a los canales oficiales del Gobierno de España para conocer de primera mano todos los plazos.