El REI 11 lidera las labores de protección del embalse de Serones frente a la ceniza del incendio

El Ejército crea un sistema para evitar la contaminación del embalse de Serones (Ávila) por cenizas del incendio

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11 del Ejército de Tierra, con base en Salamanca, ha sido el encargado de llevar a cabo los trabajos de emergencia en el entorno del embalse abulense de Serones, donde este domingo han finalizado la construcción de un sistema de drenaje destinado a evitar que las cenizas del incendio de El Herradón de Pinares contaminen el agua potable que abastece a la capital.

El despliegue del REI 11 se produjo tras la solicitud del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, al Ministerio de Defensa, ante la falta de maquinaria pesada en la provincia y la amenaza de que las precipitaciones arrastren restos de ceniza hasta el embalse. Gracias a la intervención militar, se han ejecutado en tiempo récord anillos de contención y sistemas de drenaje que permiten retener el material quemado en la tierra, asegurando la calidad del agua destinada a la potabilizadora.

Sánchez Cabrera agradeció la rápida respuesta del Ejército y subrayó que “la experiencia del Regimiento de Ingenieros ha sido clave para poner en marcha medidas preventivas eficaces, evitando un riesgo real de contaminación del suministro de agua”.

El REI 11, especializado en trabajos de infraestructura y apoyo en emergencias, ha demostrado de nuevo su capacidad de intervención en situaciones críticas, reforzando la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las administraciones locales.

Mientras tanto, el incendio en El Herradón de Pinares permanece activo en Índice de Gravedad Potencial 1, con una decena de medios terrestres trabajando para lograr su extinción definitiva.