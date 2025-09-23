La Reina Letizia defiende en Salamanca una sanidad centrada en la prevención: “Todas las personas, incluso antes de ser potenciales pacientes, deben estar en el centro de la investigación"

Salamanca ha sido este martes el escenario del acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (World Cancer Research Day 2025), un evento internacional impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que ha reunido a destacadas autoridades científicas, sanitarias e institucionales, bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Letizia.

La jornada ha tenido lugar en el Edificio Dioscórides de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, aunque previamente la Reina ha visitado el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), situado en el Campus Miguel de Unamuno. Durante el recorrido por sus instalaciones, ha conocido de primera mano los proyectos innovadores que se desarrollan en el ámbito del diagnóstico y tratamiento oncológico.

Han acompañado a la Reina el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el presidente de la AECC, Ramón Reyes.

“La investigación en cáncer nos necesita a todos”

Durante su intervención, la Reina Letizia ha expresado su reconocimiento al trabajo conjunto del CIC, la Universidad de Salamanca y el CSIC, destacando el compromiso sostenido con la ciencia y la salud:“Gracias a todos los que apoyáis nuestro objetivo común: prevenir y estudiar el cáncer, ser más eficaces en sus tratamientos, cuidar a los pacientes y darles más voz”.

Letizia ha puesto el foco en la importancia de situar a la persona en el centro del sistema sanitario, incluso antes de convertirse en paciente, defendiendo que la prevención debe ser el eje sobre el que gire todo el sistema de salud:“La experiencia del paciente transforma la innovación tecnológica en innovación humana. Lo que estáis haciendo es una investigación más inclusiva, que conduce a tratamientos más eficaces y humanos”.

A pesar de los avances, ha advertido que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad, “el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo; la primera, el año pasado, en España. Por eso es fundamental una financiación estable, justa y transparente”.

La Reina ha concluido su intervención con un llamamiento claro declarando que “hay que seguir invirtiendo en investigación, en tecnología, en servicios y, sobre todo, en talento, sin olvidar lo crucial: invertir en prevención. La ciencia también necesita escuchar y ser escuchada”.

El compromiso de Castilla y León con la investigación biomédica

En representación del gobierno autonómico, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado el compromiso de la comunidad con la lucha contra el cáncer, señalando insistiendo en que “nuestro objetivo es contribuir al máximo al esfuerzo de la comunidad científica y de toda la sociedad, ofreciendo siempre la mejor atención a los pacientes y sus familias”.

Mañueco ha destacado el alto nivel del sistema de salud autonómico y los avances en detección precoz del cáncer colorrectal, de mama y de cérvix, así como el desarrollo de las Unidades Satélite de Radioterapia, que permiten evitar desplazamientos y humanizar la asistencia.

También ha subrayado el liderazgo de Castilla y León en innovación tecnológica aplicada a la salud, con el doble de equipos de alta tecnología que la media nacional. Entre ellos, ha mencionado, secuenciadores masivos de genoma para medicina personalizada,niobancos oncológicos en siete hospitales, e inmunoterapia y terapias avanzadas como la CAR-T.

El presidente autonómico ha puesto en valor la investigación desarrollada desde Salamanca, en centros como el CIC o el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), y ha recordado la creación de nuevos institutos de investigación biosanitaria en Valladolid, León y Burgos.“Reforzar nuestras estructuras de investigación es clave. Trabajar en red con las universidades y centros de salud nos permite avanzar más rápido y de forma coordinada”.

Pacientes en el centro de la investigación

Durante el evento, el presidente de la AECC, Ramón Reyes, ha reiterado la necesidad de que la investigación en cáncer esté orientada a los pacientes:“Nosotros ponemos la voz del paciente. Participan en todos los proyectos que llevamos a cabo. Hablar de investigación en cáncer es hablar de esperanza y de supervivencia”.

Reyes ha llamado a reforzar la colaboración con las administraciones públicas, especialmente en políticas de prevención como el control del tabaco y los vapeadores, que siguen poco regulados:“El tabaco es la principal causa de muerte. Hay una oportunidad real de colaborar con las administraciones para mejorar la supervivencia y la calidad de vida”.

Desde el Centro de Investigación del Cáncer, su director científico, Xosé Bustelo, ha subrayado que la colaboración “es parte de nuestro ADN”, y ha defendido el papel activo del paciente como “agente de la investigación”, más allá de ser destinatario.

Bustelo también ha apuntado a desafíos como la detección precoz y ha reivindicado un enfoque colectivo, “trabajar juntos para frenar el cáncer es el lema de nuestro centro. Solo lo lograremos si toda la sociedad y las administraciones trabajamos al unísono”.

“Estoy aquí gracias a la ciencia”

Uno de los momentos más emotivos del acto ha llegado con el testimonio de Marisol Soengas, investigadora y paciente de cáncer de mama. Con casi 30 años de carrera científica, ha compartido su experiencia personal, “me diagnosticaron un cáncer muy agresivo, y hoy estoy aquí gracias al trabajo de muchos. La ciencia ofrece esperanza”.

Soengas, ha insistido en la urgencia del diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos eficaces“no tenemos tiempo que perder. Cualquier retraso puede costar años de vida”.

También, ha reclamado una mayor inversión para alcanzar el objetivo del 70% de supervivencia en 2030:“No podemos depender de la suerte. España está por debajo de la media europea en financiación”.

Y ha puesto el foco en la comunicación como herramienta clave para luchar contra la desinformación y empoderar a los pacientes:“Muchos abandonan el tratamiento por falta de información. Los pacientes debemos ser escuchados”.

Patient Advocacy

Al término del acto, Su Majestad la Reina se ha reunido con los participantes del programa Patient Advocacy, una iniciativa innovadora que involucra activamente a pacientes, supervivientes y familiares en todas las fases de la investigación oncológica en España.

El proyecto busca trasladar la investigación a la realidad del paciente, incorporar sus necesidades clínicas y promover un modelo más colaborativo y humano. Desde su puesta en marcha en 2020, ha contado con la participación de más de 30 personas procedentes de 10 provincias españolas.

Actualmente, los participantes colaboran en seis líneas de ayudas, entre ellas, ayudas ATTRACT, que impulsan redes internacionales para el desarrollo de fármacos contra cánceres raros y ayudas Cátedras AECC, enfocadas en la humanización del tratamiento.

Alcanzar el 70% de supervivencia en 2030

Con la previsión de que en 2030 se produzca un nuevo diagnóstico de cáncer cada dos minutos, y considerando que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollará la enfermedad, el impulso a la investigación es más necesario que nunca.

Solo una investigación con enfoque humano y centrada en el paciente permitirá alcanzar el objetivo del 70% de supervivencia en 2030, mejorando también la calidad de vida.

Desde 2020, la AECC ha financiado 20 proyectos de innovación con una inversión superior a 5 millones de euros. En 2023, lanzó una convocatoria específica para proyectos avanzados que, junto con las anteriores, ha respaldado 12 spin-off o empresas biotecnológicas.

En 2024, se han registrado 366 avances científicos —un logro diario— y actualmente la AECC apoya 27 ensayos clínicos, de los que un 33% son internacionales.

Con más de 2.300 investigadores trabajando en 146 centros de 38 provincias, la AECC lidera la mayor red de investigación contra el cáncer en España, garantizando la sostenibilidad de los proyectos con una inversión comprometida de más de 140 millones de euros.