La reina Letizia regresará a Salamanca la próxima semana para la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad

La reina Letizia en el evento internacional World Cancer Research Day 2025 de la AECC

La reina Letizia regresará a Salamanca la próxima semana, concretamente el miércoles 5 de diciembre, con motivo de la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad.

El acto en el que estará presente forma parte de la reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad, que se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Discapacidad.

El evento tendrá lugar en el CRE Alzheimer del Imserso.

La última vez que la reina Letizia estuvo de visita en la capital salmantina fue hace dos meses con motivo del acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (World Cancer Research Day 2025), un evento internacional que estuvo impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).