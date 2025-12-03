La Reina Letizia rompe moldes en el CRE Alzheimer: “La inclusión exige cambios reales, no discursos”

La Reina Doña Letizia acude a la reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en la celebración del Día Internacional de la Discapacidad

Salamanca ha vivido este miércoles una jornada muy especial dedicada a la inclusión y la atención a la dependencia. La Reina Letizia visitó el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer (CRE Alzheimer) del Imserso, donde participó en la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y, después, en la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad.

El objetivo del acto era poner en valor la defensa de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. La Reina Letizia, como Presidenta de Honor del Consejo, ha sido la encargada de presidir el encuentro en el que se han entregado los galardones que reconocen la dedicación de personas y entidades comprometidas con la promoción de la inclusión y los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Cabe recordar que el CRE Alzheimer, centro estatal de referencia, está especializado en la investigación, análisis y desarrollo de modelos avanzados de atención dirigidos a personas con Alzheimer y otras demencias. Según los estudios que maneja el propio centro, el perfil prototípico de las personas afectadas por la enfermedad son mujeres de alrededor de 80 años, un dato que refuerza la necesidad de profundizar en políticas de apoyo adaptadas al envejecimiento y la perspectiva de género.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha comenzado la intervención en la entrega de premios asegurando que una jornada como la de este miércoles es la “celebración y reivindicación del trabajo bien hecho y el ejemplo que dais”, refiriéndose a las personas con discapacidad.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que los Servicios Sociales de Castilla y León están valorados como los mejores de España y que la Comunidad cuenta con la mejor ratio nacional de plazas para personas con discapacidad.

Además, Castilla y León dispone de una legislación avanzada en esta materia, reforzada en esta legislatura, a la vez que ha señalado la apuesta de la Junta por la inserción laboral como vía fundamental de integración social, con un apoyo intenso a los centros especiales de empleo, que han experimentado un crecimiento notable en los últimos años.

Del mismo modo, Mañueco, ha asegurado que Castilla y León continuará avanzando en derechos sociales y en igualdad, inclusión y dignidad, y ha destacado que "trabajar por la igualdad de oportunidades para que cada persona sea protagonista de su vida es una de las tareas más valiosas que puede asumir un gobierno".

Por otra parte, Ana Peláez, premiada en Igualdad de Género y estudiante de la Universidad de Salamanca "los derechos no son conquistas definitivas, si no que deben seguir comprometiéndonos cada dia para hacerlos efecitvos. Desde este lugar, estos premios cobran un valor especial porque no solo reconocen trayectorias si no que renuevan alianzas entre quienes creemos en una sociedad que no deje a nadie atrás".

"Hay que cambiar la forma de pensar sobre las personas con discapacidad"

Durante su intervención Doña Letizia ha insistido en la necesidad urgente de “cambiar la forma de pensar sobre las personas con discapacidad” y de avanzar hacia una inclusión efectiva acompañada de recursos, apoyos y desarrollos normativos. La Reina hizo referencia a un reciente número de la revista científica Revis, que incorpora artículos en lectura fácil y en el que se analiza el diseño universal de aprendizaje en el ámbito universitario.

Letizia subrayó una de las conclusiones del informe sobre la necesidad de transformar la mentalidad social y administrativa respecto a la discapacidad. “La accesibilidad universal es un principio ligado a todos los derechos fundamentales”, afirmó, insistiendo en que el cambio cultural debe impulsarse desde la administración pública mediante acciones concretas, como garantizar que los dispositivos de emergencia sean accesibles para todas las personas.

Asimismo, recomendó la lectura de los informes elaborados por entidades sociales de la Comunidad Valenciana sobre la atención prestada a personas con discapacidad. “La inclusión no es una palabra vacía”, señaló, “requiere ayudas, recursos, apoyos, convivencia, educación y marcos normativos que ya están en marcha para dar sentido real al artículo 49 de la Constitución”.

La reina Letizia aprovechó su intervención para reflexionar sobre el concepto de “normalidad”. En esta línea, defendió que la justicia social debe "ir más allá de la empatía y reconoció la importancia de las reformas legislativas destinadas a garantizar la libertad de elección de las personas con discapacidad".

La Reina recordó, además, que la discapacidad sobrevenida, derivada de accidentes o enfermedades, puede afectar a cualquiera, por lo que “hablar de discapacidad es hablar de todas las personas”. “La dignidad de las personas con discapacidad, que aún está en construcción, está directamente vinculada a la dignidad de toda la sociedad”, concluyó.

Ganadores de la edición

En esta edición se han concedido ocho galardones y una mención especial, que reconocen la innovación, el compromiso social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad:

Investigación e Innovación: Ana María Iglesias Maqueda, por el proyecto “Interacción Accesible entre Personas y Dispositivos Electrónicos”.

Accesibilidad y Diseño Universal de Municipios: Ayuntamiento de Cartagena, por “Cartagena Inclusiva”, por integrar la accesibilidad universal en sus planes, proyectos y normativa.

Derechos Humanos: Confederación Salud Mental España, por el proyecto “40 años por la salud mental, por los derechos, por ti”.

Inclusión Laboral: Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), por “El empleo con apoyo como base para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y parte fundamental de sus proyectos de vida”.

Deporte Inclusivo: Fundación También, por “Escuelas Inclusivas de la Fundación También”, destacando su contribución al deporte sin barreras.

Educación Inclusiva: Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, por el proyecto “Educando sin barreras desde la cuna”.

Igualdad de Género y erradicación de las violencias: Ana Peláez Narváez, por su trayectoria de activismo comprometido.

Cultura Inclusiva: Asociación Danza Down, por el proyecto “Inclusión a través de la danza”.

Por último, la mención especial: “Run For You – Atletismo sin etiquetas”, por fomentar el deporte inclusivo y superar barreras económicas en el atletismo paralímpico, proporcionando sillas adaptadas y entrenadores especializados.