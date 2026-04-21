'Reinas del Volante': el rally que reivindica el papel de la mujer en el automovilismo llega a Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) celebrará el 10 de mayo el rally ‘Reinas del Volante’, una iniciativa pionera que busca impulsar la participación femenina en el automovilismo histórico y dar visibilidad al papel de la mujer en este ámbito.

Se trata de una prueba de regularidad exclusivamente femenina, en la que tanto piloto como copiloto deberán ser mujeres, inspirada en el histórico viaje de Bertha Benz, pionera del automovilismo.

El rally contará con un recorrido de 114,4 kilómetros por vías abiertas al tráfico, donde lo importante no será la velocidad, sino la precisión, la estrategia y la coordinación entre las participantes.

Habrá dos categorías: vehículos antiguos (anteriores a 1981) y vehículos históricos (anteriores a 1996), con premios para las tres mejores parejas de cada una.

La jornada comenzará a las 9:00 horas en Salamanca y finalizará en torno a las 18:00 horas en el propio museo, tras diferentes tramos, pruebas de habilidad y sectores cronometrados.

El evento, enmarcado en una exposición sobre mujeres y automoción en el MHAS, refuerza el objetivo de igualdad, divulgación y promoción del automovilismo clásico, combinando deporte, historia y reivindicación social.