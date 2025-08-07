RENFE busca jubilar a mayores de 65 años y denuncian una estrategia para despedir experiencia y contratar mujeres

Muchos son los planteamientos que se están realizando en torno al personal público, tanto de Salamanca como del resto de España, algo que ha llevado a diferentes sindicatos a alzar la voz en pro de los derechos de los diferentes trabajadores a los que no quieren que se les obligue a jubilarse a los 65 años.

En el nuevo Plan Renfe, y según ha indicado el sindicato CSIF: “Nuestra organización sindical ha tenido constancia de la medida que la Dirección General de Recursos Humanos de la compañía está llevando a cabo este verano, que planea jubilaciones forzosas sin contar con la voluntad del personal que se encuentre en esta situación y desee continuar ”.

Según ha explicado el propio sindicato, el objetivo ha sido incorporar a mujeres dentro de la organización, lo que llevaría a dejar sin trabajo a las personas con más experiencia dentro de la empresa. Además, han añadido que “estamos analizando con nuestro departamento jurídico los pasos que se puedan realizar en el caso de que se vuelva a activar en septiembre el plan para impedir que aquellas personas que quieran continuar en su vida laboral lo puedan hacer como recoge la ley”.

Por último, CSIF también ha expuesto que “El 31 de julio Renfe notificó a los trabajadores afectados la expiración de su relación contractual con la empresa a partir del 1 de septiembre, justificándolo con el acuerdo firmado el 25 de junio de 2024 con SEMAF, UGT Y CCOO”.