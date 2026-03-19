Renfe convoca 360 empleos para reforzar talleres y mantenimiento

Renfe ha lanzado una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2026 con 360 plazas destinadas a su división de Ingeniería y Mantenimiento, con el objetivo de reforzar la actividad en talleres y bases de la compañía.

La mayor parte de las vacantes se concentra en las especialidades de ajustador-montador (173 plazas) y electricidad (142), además de puestos en chapista/soldadura, máquinas y herramientas y suministros.

Esta convocatoria forma parte del plan de empleo de Renfe para este año, que prevé la incorporación de más de 2.000 nuevos profesionales, en el marco de la tasa de reposición y del acuerdo alcanzado recientemente con los sindicatos que permitió desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.

Los candidatos seleccionados se incorporarán a la empresa tras superar el proceso selectivo y cumplir los requisitos establecidos. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 2 de abril a través del portal de empleo de la compañía.

Además, Renfe mantiene abierta otra convocatoria para incorporar 550 maquinistas, cuyo plazo de inscripción finaliza el 24 de marzo.