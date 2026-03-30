Renfe defiende el nuevo horario y recorrido del Alvia Salamanca-Barcelona para "mejorar los tiempos de viaje y la puntualidad"

A partir del martes 7 de abril, el tren Alvia Salamanca-Barcelona tendrá un nuevo horario y recorrido. Pasara de acoplarse al de Galicia para circular en composición sencilla, con destino Zaragoza y posibilidad de enlace para continuar el recorrido a Caraluña.

El objetivo principal de este cambio es "mejorar los tiempos de viaje y la puntualidad", ya que el Alvia Galicia-Barcelona "presenta algunos problemas operativos, demoras y pérdidas de tiempo en los acoples y desacoples", ha señalado Renfe en un comunicado.

Los viajeros no solo optarán a una mayor puntualidad, sino también a nuevos destinos mediante el transbordo en Zaragoza. Por ejemplo, podrán viajar desde Salamanca hacia Marsella en el AVE Internacional y completar el recorrido en el día.

Respecto al horario, se adelanta a las 7:20 horas frente a las 12:28 horas del Alvia Salamanca-Barcelona, pensando en los "viajeros que se desplazan a Medina del Campo o a Valladolid por motivos laborales". Todos ellos podrán adquirir los billetes "próximamente".

"La media de viajeros del servicio que quedan sin conexión directa es de 45 por tren, es decir, 90 usuarios al día. De ellos, la mayoría ya viaja mediante enlace por Madrid, por lo que el impacto negativo real de este cambio es limitado", concluye Renfe en el comunicado.