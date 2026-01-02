Renfe ofrece ya el Pase Vía, un sistema de pago que permite ahorrar hasta 3.600 euros anuales

Renfe ha activado el Pase Vía, un sistema de pago por uso diseñado para las personas que utilizan con frecuencia los servicios Avant en sus desplazamientos diarios y que permite ahorrar hasta 3.600 euros anuales.

Según informó Renfe, se trata de una nueva medida impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, complementaria a las bonificaciones que se han prorrogado desde el 1 de enero de 2026. Estas ayudas permiten también descuentos del 50 por ciento en los abonos Avant.

Pase Vía funciona bajo el principio 'Paga Según Viajas'. Así, el viajero paga únicamente por los trayectos que realiza y, cuanto más viaja, mayores son los descuentos aplicados automáticamente. El cargo de cada viaje se efectúa en la fecha en que se realice.

Con un precio medio del billete sencillo Avant de 22,80 euros, una persona que viaja con frecuencia puede gastar más de 5.000 euros al año. Con Pase Vía, ese gasto se reduce de forma notable.

En concreto, el coste anual puede bajar a unos 2.760 euros con un descuento del 45 por ciento y hasta 1.400 euros al año en los casos de mayor recurrencia. Esto supone un ahorro de más de 3.600 euros al año, con precios por viaje que pueden quedarse en 6,40 euros.

El descuento inicial es del 45 por ciento para el primer viaje y se incrementa de forma progresiva en función del número de trayectos realizados, pudiendo alcanzarse descuentos del 90 por ciento para quienes realicen 120 o más viajes en el trimestre, lo que supondría más de un 72 por ciento de descuento medio para el conjunto del periodo.

Solo en 2024 se realizaron más de seis millones de viajes con abonos Avant, en su mayoría personas que utilizan el tren para desplazamientos diarios para ir a trabajar o estudiar. Este nuevo sistema está diseñado precisamente para dar respuesta a ese perfil de usuario habitual, que podrá beneficiarse de un modelo más flexible, adaptado a distintos patrones de movilidad y con un ahorro económico directo y medible.

Este sistema de suscripción exige la realización de 20 viajes que deberán efectuarse durante un trimestre natural o de 10 viajes durante un periodo de 45 días. En caso de no alcanzar esta cifra, se aplicará un cargo por la diferencia entre los 20 o 10 viajes obligatorios y los efectivamente realizados. El importe de los trayectos no efectuados se calculará tomando como referencia el origen-destino más utilizado.

La suscripción es gratuita y se realiza a través de la web de Renfe. Una vez activada, el viajero puede consultar y gestionar todos los viajes y pagos en tiempo real.

Con el nuevo Pase Vía, a diferencia del abono actual que permitía un único trayecto, se pueden realizar viajes en todos los servicios Avant, con independencia del origen y destino del viaje. El importe de cada viaje corresponderá al origen y destino del trayecto realizado, al que se le aplicará el descuento.

El pago se realizará por medio de una tarjeta bancaria, que se proporciona al suscribirse al sistema y se asocia automáticamente a la cuenta de la persona viajera para efectuar los cargos de cada trayecto al finalizarlo. Cada viaje reservado genera un correo de confirmación con los detalles y el importe cargado.

Además, las reservas son gratuitas y se pueden cancelar sin coste hasta 60 minutos antes de la salida del tren. De este modo, Pase Vía combina comodidad, control y transparencia, y permite la gestión de los viajes y pagos de forma sencilla, segura y sin sorpresas.

De manera paralela, Renfe pondrá en marcha un abono Avant de 10 viajes por origen y destino, válido durante 30 días. Este producto está diseñado para recurrencia media o baja, se comercializará en modalidad prepago y permitirá realizar hasta diez trayectos en la relación seleccionada dentro del periodo de validez establecido.

Para garantizar un uso seguro y evitar fraudes, Pase Vía es personal, nominativo e intransferible. El personal de control de Renfe puede solicitar la identificación de la persona que viaja junto con la suscripción, en formato físico o digital.

Si se detecta algún fraude, la suscripción se bloqueará automáticamente, lo que impedirá nuevas reservas y la adquisición de otra durante 60 días. Estas medidas aseguran un uso legítimo y protegen tanto al usuario como la integridad del servicio.