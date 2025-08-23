Renfe refuerza su plantilla en Castilla y León con 18 nuevos operadores comerciales

Renfe ha incorporado esta semana a 18 nuevos operadores comerciales en su plantilla de Castilla y León. Los nuevos trabajadores, que proceden de la Oferta Pública de Empleo (OPE) celebrada el pasado mes de mayo, prestarán servicio en diferentes estaciones de la comunidad para reforzar la venta y atención al cliente.

Los 18 profesionales han completado un proceso de formación especializado impartido por personal de Renfe, adquiriendo los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones. Esta incorporación busca cubrir las necesidades de los viajeros y mejorar la calidad del servicio en la región.

La llegada de estos nuevos empleados no solo fortalece los equipos de trabajo de la compañía, sino que también genera oportunidades de promoción interna para el personal actual. Este proceso se enmarca en la política de Renfe de renovar su plantilla para hacer frente a las jubilaciones y otros procesos de movilidad interna.

Renfe realiza convocatorias recurrentes a través de su portal de empleo, con el objetivo de continuar fortaleciendo sus equipos y garantizar la cobertura de las necesidades organizativas, contribuyendo así a la mejora continua del servicio ofrecido a los usuarios.