RENFE reubica a cientos de pasajeros de Madrid a Salamanca tras anular dos trayectos Alvia incluidos en los servicios mínimos

Algunos pasajeros de RENFE se han visto afectados tras informar la compañía de la anulación de dos trenes que previsiblemente iban a circular desde la capital madrileña hasta Salamanca.

La Asociación Tren Salamanca, en la red social twitter, ha indicado que los trenes 4969 y 4909 “se han encontrado con una desagradable sorpresa” cuando “estos trenes estaban incluidos en los servicios mínimos”, y que no saldrán finalmente reubicando a los pasajeros en el Media Distancia que saldría a las 21:10 horas.

RENFE, en un mensaje enviado a través de sus líneas de mensajería ha indicado que ha habido una incidencia a causa de la huelga, afectando así a cientos de personas.